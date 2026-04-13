Фон дер Ляйен поприветствовала победу оппозиции на выборах в Венгрии

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен приветствовала победу оппозиционной венгерской партии "Тиса" на парламентских выборах в воскресенье.

"Венгрия выбрала Европу. Европа всегда выбирала Венгрию. Страна восстанавливает свой европейский путь. Союз становится сильнее", - написала глава ЕК в соцсети Х.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в воскресенье вечером признал поражение на парламентских выборах, сообщает портал Hungary Today.

В сообщении отмечается, что Орбан поздравил с победой лидера оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра.

Урсула фон дер Ляйен Виктор Орбан Венгрия Петер Мадьяр
