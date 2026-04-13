Дефицит бюджета США в марте вырос на 2,2%, за I финполугодие - упал на 10,6%

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Дефицит госбюджета США в марте составил $164,1 млрд, что на 2,2% больше показателя за тот же месяц прошлого года ($160,53 млрд), сообщило Министерство финансов страны.

Доходы бюджета выросли на 4,7% и достигли $384,863 млрд. При этом объем поступлений от корпоративных налогов упал на 28% - до $15 млрд.

Расходы повысились на 3,9% - до $548,963 млрд. В том числе военные затраты выросли на 3% - до $65 млрд.

За шесть месяцев 2026 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США сократилось на 10,6% - до $1,169 трлн.

Объем поступлений вырос на 9,8% и составил $2,48 трлн. Бюджетные расходы увеличились на 2,4% - до $3,65 трлн.

Как сообщалось ранее, отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2025 финансового года, который завершился 30 сентября, составило $1,775 трлн, снизившись на 2,3%.

Рекордный размер дефицита в $3,1 трлн был зафиксирован в стране по итогам 2020 фингода. С профицитом бюджет последний раз был сведен в 2001 фингоду.