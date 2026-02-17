Поиск

В Конгрессе прогнозируют рост дефицита бюджета США до $1,85 трлн в 2026 фингоду

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Дефицит бюджета США в 2026 финансовом году, который завершится 30 сентября, незначительно вырастет и составит $1,853 трлн, или 5,8% ВВП, прогнозирует Бюджетное управление Конгресса (CBO).

Отрицательное сальдо по итогам 2025 фингода снизилось на 2,3% - до $1,775 трлн (также 5,8% ВВП).

CBO ожидает, что отношение дефицита к ВВП будет в среднем находиться на уровне 6,1% в ближайшие десять лет и достигнет 6,7% в 2036 фингоду.

Госдолг США в 2036 фингоду достигнет $56,152 трлн (120% ВВП) по сравнению с $30,172 трлн (99% ВВП) в прошлом фингоду. При этом в 2030 году объем задолженности поднимется до 108% ВВП и побьет предыдущий рекорд в 106% ВВП, который был зафиксирован в 1946 году после окончания Второй Мировой войны.

Рекордный дефицит госбюджета США был зафиксирован в стране по итогам 2020 фингода - $3,1 трлн. С профицитом бюджет последний раз был сведен в 2001 фингоду.

Американская экономика в календарном 2026 году увеличится на 2,2%, а в течение следующих десяти лет годовой рост будет составлять около 1,8%, по прогнозу экспертов управления.

Рост ВВП в 2035 году прогнозируется на уровне 1,8%, в 2045 году - 1,5%, в 2055 году - 1,4%.

Инфляция (индекс PCE) в этом году ожидается на уровне 2,7%, в 2027 году - 2,3%, в 2028 и 2029 годах - 2,1%. Затем она опустится до целевого уровня Федеральной резервной системы в 2% и будет оставаться на нем до конца рассматриваемого периода.

Процентные ставки по десятилетним гособлигациям в среднем будут составлять 4,1% в 2026 году, 4,3% в 2027-2030 годах, а затем поднимутся до 4,4%.

