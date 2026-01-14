Поиск

Дефицит бюджета США в декабре вырос в 1,7 раза

За три месяца фингода снизился на 15,3%

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Дефицит госбюджета США в декабре составил $144,749 млрд, что в 1,7 раза больше показателя за тот же месяц предыдущего года ($86,732 млрд), сообщило министерство финансов страны.

Доходы бюджета выросли на 6,6% - до $484,384 млрд с $454,415 млрд. Таможенные сборы, входящие в этот показатель, взлетели более чем в четыре раза и составили $27,9 млрд по сравнению с $6,8 млрд годом ранее.

Расходы подскочили на 16,3%, до $629,133 млрд, против $541,146 млрд в декабре 2024 года. В том числе военные затраты взлетели на 25% - до $98 млрд.

За три месяца 2026 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США уменьшилось на 15,3% - до $602,38 млрд. Объем поступлений вырос на 13,1% и достиг $1,225 трлн.

Расходы увеличились всего на 1,9% - до $1,827 трлн. Процентные выплаты по госдолгу с начала текущего фингода поднялись на 15% и составили $355 млрд. Социальные выплаты выросли на 7%.

Как сообщалось ранее, отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2025 финансового года, который завершился 30 сентября, составило $1,775 трлн, снизившись на 2,3%.

Рекордный размер дефицита в $3,1 трлн был зафиксирован в стране по итогам 2020 фингода. С профицитом бюджет последний раз был сведен в 2001 фингоду.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 14 января

Фондовые индексы США снизились вслед за финансовым сектором

 Фондовые индексы США снизились вслед за финансовым сектором

Израильские чиновники предложили США отложить военные меры против Ирана

 Израильские чиновники предложили США отложить военные меры против Ирана

Трамп не исключил экономические меры в качестве помощи протестующим в Иране

Армения и США создадут совместное предприятие для реализации проекта "Маршрут Трампа"

 Армения и США создадут совместное предприятие для реализации проекта "Маршрут Трампа"

Трамп пока не решил, нужны ли удары по Ирану

 Трамп пока не решил, нужны ли удары по Ирану

Трамп предложил американцам и гражданам союзников США покинуть Иран

Активисты сообщили о гибели более 12 тыс. человек в ходе подавления протестов в Иране

Минэнерго США оценивает снижение добычи нефти в Венесуэле из-за блокады в 0,6 млн б/с

 Минэнерго США оценивает снижение добычи нефти в Венесуэле из-за блокады в 0,6 млн б/с

Что произошло за день: вторник, 13 января
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8124 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 10 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 31 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 117 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });