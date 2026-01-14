Дефицит бюджета США в декабре вырос в 1,7 раза

За три месяца фингода снизился на 15,3%

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Дефицит госбюджета США в декабре составил $144,749 млрд, что в 1,7 раза больше показателя за тот же месяц предыдущего года ($86,732 млрд), сообщило министерство финансов страны.

Доходы бюджета выросли на 6,6% - до $484,384 млрд с $454,415 млрд. Таможенные сборы, входящие в этот показатель, взлетели более чем в четыре раза и составили $27,9 млрд по сравнению с $6,8 млрд годом ранее.

Расходы подскочили на 16,3%, до $629,133 млрд, против $541,146 млрд в декабре 2024 года. В том числе военные затраты взлетели на 25% - до $98 млрд.

За три месяца 2026 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США уменьшилось на 15,3% - до $602,38 млрд. Объем поступлений вырос на 13,1% и достиг $1,225 трлн.

Расходы увеличились всего на 1,9% - до $1,827 трлн. Процентные выплаты по госдолгу с начала текущего фингода поднялись на 15% и составили $355 млрд. Социальные выплаты выросли на 7%.

Как сообщалось ранее, отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2025 финансового года, который завершился 30 сентября, составило $1,775 трлн, снизившись на 2,3%.

Рекордный размер дефицита в $3,1 трлн был зафиксирован в стране по итогам 2020 фингода. С профицитом бюджет последний раз был сведен в 2001 фингоду.