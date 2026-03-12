Поиск

Дефицит бюджета США в феврале вырос на 0,2%

За пять месяцев фингода упал на 12,4%

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Дефицит госбюджета США в феврале составил $307,5 млрд, что всего на 0,2% больше показателя за тот же месяц прошлого года ($307,02 млрд), сообщило министерство финансов страны.

Доходы бюджета выросли на 5,6% и достигли $313,12 млрд. При этом объем поступлений от корпоративных налогов упал на 49% - до $6 млрд.

Расходы повысились на 2,8% - до $620,62 млрд. В том числе процентные выплаты по госдолгу поднялись на 9% и составили $93 млрд. Военные расходы выросли также на 9% - до $67 млрд.

За пять месяцев 2026 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США уменьшилось на 12,4% - до $1 трлн.

Объем поступлений вырос на 10,8% и составил $2,1 трлн. Бюджетные расходы увеличились на 2,1% - до $3,1 трлн.

Как сообщалось ранее, отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2025 финансового года, который завершился 30 сентября, составило $1,775 трлн, снизившись на 2,3%.

Рекордный размер дефицита в $3,1 трлн был зафиксирован в стране по итогам 2020 фингода. С профицитом бюджет последний раз был сведен в 2001 фингоду.

