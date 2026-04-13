Индексы Dow Jones и S&P 500 снизились в пятницу

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили без единой динамики торги в пятницу, внимание инвесторов было сосредоточено на статданных.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в марте увеличились на 3,3% в годовом выражении, сообщило в пятницу министерство труда страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,4% в феврале и совпала с оценками аналитиков, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics.

Мартовская инфляция стала рекордной с мая 2024 года.

Тем временем индекс потребительского доверия в США в апреле упал до 47,6 пункта по сравнению с 53,3 пункта в прошлом месяце, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета. Апрельское значение индикатора стало минимальным за всю историю его подсчета. Аналитики ожидали снижения показателя до 52 пунктов.

В сообщении Мичиганского университета отмечается, что почти все опросы потребителей, на которых основан индекс, проводились до объявления двухнедельного перемирия между США и Ираном. Ухудшение настроений зафиксировано во всех демографических группах и во всех компонентах индекса.

Трейдеры также продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, оценивая заявления президента США Дональда Трампа об оптимизме в отношении переговоров с Ираном. Дополнительную поддержку котировкам оказали сигналы о движении танкеров в Ормузском проливе.

Акции нефтяной компании Exxon Mobil подешевели на 1,6%, Marathon Petroleum - на 0,4%, Chevron Corp. и Occidental Petroleum - на 1%.

Цена бумаг оператора центров обработки данных CoreWeave подскочила почти на 11% после новостей о том, что Anthropic будет арендовать у него вычислительные мощности в рамках многолетнего соглашения, стоимость которого не раскрывается.

Котировки акций представителей "великолепной семерки" (Magnificent Seven) закрылись преимущественно ростом: Nvidia Corp. - на 2,6%, Amazon.com Inc. - на 2%, Tesla - на 1%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 0,2%. Цена бумаг Apple Inc. практически не изменилась, бумаги Microsoft Corp. подешевели на 0,6%, Alphabet Inc. - на 0,4%.

Ведущие банки снизили рыночную стоимость: JPMorgan Chase & Co. - на 0,2%, Bank of America Corp. - на 0,3%, Citigroup Inc. - на 0,4%, Wells Fargo - на 0,7%.

Акции Lockheed Martin подешевели на 1,6%, несмотря на получение контракта на производство ракет-перехватчиков стоимостью $4,76 млрд.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,42% - до 47916,57 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 опустилось на 0,11% - до 6816,89 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,35% и завершил торги на отметке 22902,89 пункта.