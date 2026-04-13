Иран не будет пропускать через Ормузский пролив корабли недружественных стран

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Корабли, связанные с недружественными Ирану странами, не смогут проходить через Ормузский пролив, другим судам будут выдаваться разрешения в соответствии с правилами иранской стороны, заявил представитель Центрального штаба иранских вооруженных сил "Хазрат Хатам аль-Анбия".

"Суда, связанные с врагом, не имеют и не будут иметь права прохода через Ормузский пролив, тогда как другим судам при соблюдении правил, установленных Вооруженными силами Исламской Республики Иран, по‑прежнему будет позволен проход через пролив", - цитирует его заявление в понедельник телерадиокомпания IRIB.

Он пообещал, что иранские власти продолжат защищать национальные интересы в территориальных водах Ирана.

"Кроме того, учитывая продолжающиеся угрозы врага в отношении иранского народа и национальной безопасности нашей страны даже после окончания войны, Исламская Республика Иран с твердой решимостью будет применять постоянный механизм контроля над Ормузским проливом", - говорится в сообщении.

Представитель штаба также назвал введение США ограничений на движение и проход судов в международных водах Ормузского пролива "незаконным действием" и "пиратством".

Ранее американское Центральное командование (CENTCOM) заявило, что блокада Ормузского пролива начнется в понедельник в 10:00 по времени Восточного побережья США (в 17:00 по Москве). Американские силы не будут препятствовать свободе судоходства для танкеров, следующих через пролив в неиранские порты и обратно, заявили в командовании.