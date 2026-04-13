Иран не будет пропускать через Ормузский пролив корабли недружественных стран

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Корабли, связанные с недружественными Ирану странами, не смогут проходить через Ормузский пролив, другим судам будут выдаваться разрешения в соответствии с правилами иранской стороны, заявил представитель Центрального штаба иранских вооруженных сил "Хазрат Хатам аль-Анбия".

"Суда, связанные с врагом, не имеют и не будут иметь права прохода через Ормузский пролив, тогда как другим судам при соблюдении правил, установленных Вооруженными силами Исламской Республики Иран, по‑прежнему будет позволен проход через пролив", - цитирует его заявление в понедельник телерадиокомпания IRIB.

Он пообещал, что иранские власти продолжат защищать национальные интересы в территориальных водах Ирана.

"Кроме того, учитывая продолжающиеся угрозы врага в отношении иранского народа и национальной безопасности нашей страны даже после окончания войны, Исламская Республика Иран с твердой решимостью будет применять постоянный механизм контроля над Ормузским проливом", - говорится в сообщении.

Представитель штаба также назвал введение США ограничений на движение и проход судов в международных водах Ормузского пролива "незаконным действием" и "пиратством".

Ранее американское Центральное командование (CENTCOM) заявило, что блокада Ормузского пролива начнется в понедельник в 10:00 по времени Восточного побережья США (в 17:00 по Москве). Американские силы не будут препятствовать свободе судоходства для танкеров, следующих через пролив в неиранские порты и обратно, заявили в командовании.

Хроника 28 февраля – 13 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Новости по теме

Минобороны сообщило о продолжении боевых действий после пасхального перемирия

Природный пожар перекинулся из Монголии на территорию Забайкалья

Politico отметило, что Венгрия при новом премьере вряд ли быстро изменит позицию по Украине

Аракчи назвал "максималистские требования" США помехой переговорам

Brent подорожала до $102,12 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 13 апреля

Европейские лидеры поздравили Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

Дефицит бюджета США в марте вырос на 2,2%, за I финполугодие - упал на 10,6%

Трамп раскритиковал папу римского Льва XIV за позицию по Ирану и Венесуэле

Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8990 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1620 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 125 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов