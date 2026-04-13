Пекин призвал обеспечить свободное прохождение судов через Ормузский пролив

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Движению судов через Ормузский пролив не должно ничего мешать, заявил на брифинге представитель МИД КНР Го Цзякунь. Об этом сообщают западные СМИ.

"Ормузский пролив является важным международным торговым путем для транспортировки грузов и энергоресурсов, и обеспечение его безопасности, стабильности и беспрепятственного движения в нем отвечает общим интересам международного сообщества", - сказал он.

В Пекине выразили надежду на то, что США и Иран будут соблюдать соглашение о временном прекращении огня и продолжать урегулирование конфликта.

"Китай хотел бы, чтобы стороны придерживались перемирия, продолжили решать разногласия политическими и дипломатическими мерами, избегали возобновления войны и создали условия для возвращения к спокойствию и миру в регионе Персидского залива", - добавил Го Цзякунь.

Ранее американское Центральное командование (CENTCOM) заявило, что блокада Ормузского пролива начнется в понедельник в 10:00 по времени Восточного побережья США (в 17:00 по Москве). Американские силы не будут препятствовать свободе судоходства для танкеров, следующих через пролив в неиранские порты и обратно.

Хроника 28 февраля – 13 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Китай Иран США Ормузский пролив Го Цзякунь
Минобороны сообщило о продолжении боевых действий после пасхального перемирия

Природный пожар перекинулся из Монголии на территорию Забайкалья

Иран не будет пропускать через Ормузский пролив корабли недружественных стран

Politico отметило, что Венгрия при новом премьере вряд ли быстро изменит позицию по Украине

Аракчи назвал "максималистские требования" США помехой переговорам

Brent подорожала до $102,12 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 13 апреля

Европейские лидеры поздравили Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

Дефицит бюджета США в марте вырос на 2,2%, за I финполугодие - упал на 10,6%

Трамп раскритиковал папу римского Льва XIV за позицию по Ирану и Венесуэле

