Пекин призвал обеспечить свободное прохождение судов через Ормузский пролив

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Движению судов через Ормузский пролив не должно ничего мешать, заявил на брифинге представитель МИД КНР Го Цзякунь. Об этом сообщают западные СМИ.

"Ормузский пролив является важным международным торговым путем для транспортировки грузов и энергоресурсов, и обеспечение его безопасности, стабильности и беспрепятственного движения в нем отвечает общим интересам международного сообщества", - сказал он.

В Пекине выразили надежду на то, что США и Иран будут соблюдать соглашение о временном прекращении огня и продолжать урегулирование конфликта.

"Китай хотел бы, чтобы стороны придерживались перемирия, продолжили решать разногласия политическими и дипломатическими мерами, избегали возобновления войны и создали условия для возвращения к спокойствию и миру в регионе Персидского залива", - добавил Го Цзякунь.

Ранее американское Центральное командование (CENTCOM) заявило, что блокада Ормузского пролива начнется в понедельник в 10:00 по времени Восточного побережья США (в 17:00 по Москве). Американские силы не будут препятствовать свободе судоходства для танкеров, следующих через пролив в неиранские порты и обратно.