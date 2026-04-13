Поставки Volkswagen в I квартале снизились на 4% из-за спада в Китае и Северной Америке

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Германский автоконцерн Volkswagen AG (VW) сократил поставки автомобилей в первом квартале 2026 года на 4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года – до 2,05 млн единиц.

Как говорится в сообщении VW, поставки в страны Западной Европы выросли на 4,2%, Центральной и Восточной Европы - на 7,6%, Южной Америки - на 7%. В то же время поставки в Северную Америку они упали на 13,3%, в Китай - на 14,8%, в государства Азии без учета Китая - на 8%, на Ближний Восток и в Африку - на 5,3%.

Поставки электромобилей автоконцерна в январе-марте уменьшились на 7,7% до 200 тыс. единиц, в частности, из-за падения спроса в США (почти в 5 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года) и в Китае (в 2,8 раза). Поставки электромобилей VW в европейские страны выросли на 11,5%.

В сообщении компании отмечается, что первый квартал характеризовался очень сложными экономическими и геополитическими условиями, и спад был отмечен на глобальном автомобильном рынке в целом. Военные действия на Ближнем Востоке пока не оказали существенного влияния на поставки VW.

Акции VW теряют в цене 1,9% на торгах в понедельник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 14,6%.