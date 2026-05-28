Поиск

Глава Минфина США заявил, что санкции Трампа против РФ сильнее, чем были при Байдене

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Введенные при администрации президента США Дональда Трампа санкции против России значительно более сильные, чем те, что применяла команда предыдущего американского лидера Джо Байдена, заявил в четверг глава американского Минфина Скотт Бессент.

"Трамп поручил мне ввести санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний "ЛУКОЙЛ" и "Роснефть". И мы это сделали. Никакая другая администрация этого не делала. Никто не вводил больше санкций, чем администрация Трампа, в отношении российской нефти", - сказал Бессент журналистам в Белом доме.

Он отметил, что администрация Байдена "ввела очень мягкие санкции" против России, потому что, по его словам, на тот момент в Вашингтоне беспокоились о росте цен на бензин в США в преддверии выборов.

Джо Байден США Дональд Трамп Скотт Бессент
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Минфина США заявил, что санкции Трампа против РФ сильнее, чем были при Байдене

Что произошло за день: четверг, 28 мая

ЕС выплатит Киеву очередной транш из Украинского фонда в 2,8 млрд евро

Путин предложил провести в России в 2027 г. встречу по ИИ на высоком уровне

В Кремле сомневаются, что США выполнят просьбу Зеленского о поставках оружия

Переговорщики США и Ирана согласовали меморандум по конфликту, но Трамп пока не одобрил

 Переговорщики США и Ирана согласовали меморандум по конфликту, но Трамп пока не одобрил

Казахстан и РФ подписали рамочное соглашение по увеличению поставок российской нефти в КНР

Секретарь Совбеза РФ не исключил появления ядерного оружия у Японии

КСИР за сутки пропустил 26 судов через Ормузский пролив

Каллас призвала ЕС надавить на третьи страны, которые ведут бизнес с Россией
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2376 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9621 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов