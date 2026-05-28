Глава Минфина США заявил, что санкции Трампа против РФ сильнее, чем были при Байдене

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Введенные при администрации президента США Дональда Трампа санкции против России значительно более сильные, чем те, что применяла команда предыдущего американского лидера Джо Байдена, заявил в четверг глава американского Минфина Скотт Бессент.

"Трамп поручил мне ввести санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний "ЛУКОЙЛ" и "Роснефть". И мы это сделали. Никакая другая администрация этого не делала. Никто не вводил больше санкций, чем администрация Трампа, в отношении российской нефти", - сказал Бессент журналистам в Белом доме.

Он отметил, что администрация Байдена "ввела очень мягкие санкции" против России, потому что, по его словам, на тот момент в Вашингтоне беспокоились о росте цен на бензин в США в преддверии выборов.