В США считают, что смогут поддерживать военно-морскую блокаду Ирана

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты готовы ввести и поддерживать военно-морскую блокаду Ирана, но еще не установили правила применения силы в случае каких-либо нарушений, сообщил телеканалу "Аль-Джазира" американский чиновник.

По его словам, у США достаточно сил и техники для обеспечения блокады, и что она будет поддерживаться столько, сколько потребуется, в соответствии с решениями, которые принимает президент Дональд Трамп.

По данным информационной службы Военно-морского института Соединенных Штатов, американские ВМС в настоящее время располагают в Аравийском море группировкой из 11 боевых кораблей, которые потенциально могут быть задействованы в блокаде Ормузского пролива.

Как сообщило американское Центральное командование (CENTCOM), блокада Ормузского пролива начнется в понедельник в 10:00 по времени Восточного побережья США (в 17:00 по Москве). Американские военные не будут препятствовать свободе судоходства для танкеров, следующих через пролив в неиранские порты и обратно, заявили в командовании.