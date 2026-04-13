Мадьяр упрекнул ЕС за неправильный подход к проблеме иммиграции

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Лидер партии "Тиса", победившей на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр заявил в понедельник, что недоволен подходом ЕС к проблеме иммиграции.

"Европа плохо справилась с миграционным кризисом", - приводят европейские СМИ слова Мадьяра.

"Большинство стран только сейчас, а это довольно поздно, поняли, что их изначальная позиция была неправильной. Это проблема не должна была возникнуть в Европе, мы должны были изначально помогать тем странам (откуда в ЕС приехали иммигранты - ИФ)", - подчеркнул лидер партии "Тиса".

По его словам, он не хотел бы видеть "Соединенные Штаты Европы", а выступает в поддержку идеи объединения независимых и суверенных государств.

Венгрия ЕС Евросоюз Петер Мадьяр
