Американский корабль Cygnus XL сблизился с МКС для стыковки

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Американский грузовой космический корабль Cygnus XL корпорации Northrop Grumman, выведенный на орбиту 11 апреля, в понедельник сблизился с Международной космической станцией (МКС) для предстоящей стыковки, сообщило NASA.

"Cуgnus находится в 250 метрах от станции", - говорится в сообщении.

Планируется, что в 12:50 по времени Восточного побережья США (19:50 по московскому) 17-метровая дистанционная рука-манипулятор Canadarm-2 МКС, которой будут управлять члены экипажа станции астронавты NASA Джек Хэтэуэй и Кристофер Уильямс, осуществит захват корабля. Затем манипулятор по командам из Центра управления полетами NASA в Хьюстоне подведет его к американскому сегменту станции - модулю Unity для непосредственной пристыковки.

В рамках миссии CRS-24 корабль Cygnus XL доставит на станцию около 5 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения научных исследований. Он пробудет в составе МКС до октября.