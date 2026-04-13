Поиск

Трамп заявил, что Иран дал сигнал о желании заключить с ним соглашение

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Иранская сторона выразила сильное желание заключить соглашение с США, заявил в понедельник глава Белого дома Дональд Трамп.

Аракчи назвал "максималистские требования" США помехой переговорам

"Я могу сказать вам, что с нами связалась другая сторона, они очень сильно, очень сильно хотят соглашения", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Он добавил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, его спецпосланник Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер проделали "прекрасную работу" по иранскому вопросу.

Ранее иранские официальные лица заявляли, что требования США, прозвучавшие на переговорах в Исламабаде, - чрезмерные, а переговорная позиция Вашингтона постоянно меняется. При этом в Тегеране отмечали, что готовы продолжать переговорный процесс.

Хроника 28 февраля – 13 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп США Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

