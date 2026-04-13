Два связанных с Ираном судна прошли через Ормузский пролив из Персидского залива

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Два танкера, связанных с Ираном, вышли из Персидского залива через Ормузский пролив незадолго до обещанной блокады США, сообщает The National.

"Два нефтяных танкера, связанных с Ираном, в понедельник вышли из Персидского залива через Ормузский пролив накануне запланированной блокады иранских портов и прибрежных районов со стороны США", - пишет издание, ссылаясь на данные судоходных трекинговых сервисов Kpler и LSEG.

Согласно сообщению, танкер Auroura перевозит нефтепродукты иранского происхождения, тогда как танкер New Future загружен дизельным топливом, отгруженным в порту Хамрийя в ОАЭ, свидетельствуют данные Kpler.

Ранее американское Центральное командование (CENTCOM) заявило, что блокада Ормузского пролива начнется в понедельник в 10:00 по времени Восточного побережья США (17:00 по Москве). Американские силы не будут препятствовать свободе судоходства для танкеров, следующих через пролив в неиранские порты и обратно, заявили в командовании.