Поиск

В Минобороны Ирана заявили, что Трамп потерпит неудачу в Ормузском проливе

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп не сможет добиться успеха в военных операциях, связанных с Ормузским проливом и Оманским заливом, заявил в понедельник представитель Минобороны Ирана генерал Реза Талайиник.

"Трамп после предыдущих неудачных политических действий также потерпит неудачу в любой попытке военным путем вмешаться в ситуацию в Ормузском проливе и Оманском заливе", - цитирует телеканал Press TV представителя иранского ведомства.

Он отметил, что Иран готов "решительно и без сожаления отвечать любому агрессору". "Иран, имея полный контроль над проливом, не допустит никакого вмешательства или агрессии со стороны США или других иностранных сил", - подчеркнул генерал.

По его словам, любое военное вмешательство со стороны иностранных государств в безопасность Ормузского пролива приведет к "кризису и нестабильности в области безопасности, связанной с энергетикой".

Ранее американское Центральное командование (CENTCOM) сообщало, что блокада Ормузского пролива вводится в понедельник в 10:00 по времени Восточного побережья США (17:00 по московскому). Американские силы не будут препятствовать свободе судоходства для танкеров, следующих через пролив в неиранские порты и обратно, заявили в командовании.

Хроника 28 февраля – 13 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Дональд Трамп Ормузский пролив Оманский залив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Мадьяр высказался за прагматичные отношения Венгрии с РФ

 Израиль привел армию в повышенную готовность перед американской блокадой Ормузского пролива

