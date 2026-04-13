Поиск

Рука-манипулятор МКС "поймала" американский корабль Cygnus для пристыковки

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Экипаж Международной космической станции (МКС) в понедельник осуществил с помощью дистанционной руки-манипулятора Canadarm-2 захват подлетевшего к ней американского грузового космического корабля Cygnus XL корпорации Northrop Grumman, сообщило NASA.

По данным Центра управления полетами NASA в Хьюстоне (штат Техас), захват "грузовика" был совершен экипажем станции в 13:20 по времени Восточного побережья США (в 20:20 по московскому времени). Затем манипулятор по командам из ЦУПа подведет его к американскому сегменту станции - модулю Unity для непосредственной пристыковки.

В рамках миссии CRS-24 корабль Cygnus XL доставил на станцию около пяти тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения научных исследований. Он пробудет в составе МКС до октября.

Запуск корабля Cygnus XL был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в минувшую субботу.

В настоящее время на борту МКС работает международный экипаж в составе семи человек. Это космонавты "Роскосмоса" Андрей Федяев, Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, астронавты NASA Кристофер Уильямс, Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено.

МКС Cygnus NASA НАСА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
