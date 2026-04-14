Мелони считает, что еще не время пересматривать планы отказа от российского газа

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что несмотря на сложности на мировых энергетических рынках, пока что еще не стоит менять отношение к закупкам газа у России. Об этом сообщает Bloomberg.

"Я продолжаю надеяться, что когда проблема может проявиться всерьез - в январе 2027 года - мы уже добьемся успеха в достижении мира на Украине", - сказала она.

18 марта вступил в силу поэтапный запрет на импорт в Евросоюз российского газа. С начала 2027 года вступает в силу полный запрет на импорт СПГ из России, с 30 сентября 2027 года - полный запрет на поставку трубопроводного газа.

"Мы не должны забывать, что экономическое давление на Россию - самое сильное оружие, что у нас есть, с целью добиться мира", - сказала Мелони.

У Мелони 15 апреля запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Bloomberg напоминает, что Италия оказалась уязвима в плане получения энергоресурсов из-за блокирования Ормузского пролива. Мелони пришлось договориться с Алжиром об увеличении поставок газа.

На прошлой неделе главный исполнительный директор итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци заявил, что ЕС необходимо пересмотреть планы по постепенному запрету импорта российского газа с начала 2027 года.

Алжир Евросоюз Италия СПГ Клаудио Дескальци Ормузский пролив Джорджа Мелони
