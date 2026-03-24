Отложено намеченное на 15 апреля утверждение в ЕК предложения по отказу от нефти РФ

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Запланированное на 15 апреля утверждение Еврокомиссией (ЕК) законодательного предложения по отказу от нефти РФ перенесено, новой даты пока нет, сообщила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

"Наше планирование всегда носит ориентировочный характер, включая то, что касается списка предусмотренных пунктов, который мы регулярно публикуем. Поэтому, прежде всего, я не могу назвать вам новую дату. Но могу вас заверить, что мы привержены тому, чтобы выдвинуть это предложение", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

Так она ответила на вопрос, связано ли исчезновение из плана этого пункта с энергетическим кризисом, спровоцированным войной против Ирана.

Итконен при этом напомнила высказывание главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о том, что возврат ЕС к импорту нефти и газа из России был бы стратегической ошибкой. Она также сослалась на вступивший в силу 18 марта первый этап реализации регламента ЕС по постепенному отказу от газа РФ, запрещающий новые контракты на российский газ.

Представитель ЕК добавила, что на 15 апреля вообще не запланировано заседание Еврокомиссии, и это, по ее словам, одна из причин, по которой дата рассмотрения предложения по нефти была перенесена.

ЕК ЕС РФ нефть
