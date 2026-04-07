В ЕК подтвердили планы поэтапного отказа от российских энергоносителей

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия придерживается плана по полному отказу от российских энергоносителей, но пока не может назвать сроки дальнейших решений на этом пути, заявила на брифинге пресс-секретарь ЕК Анна-Кайса Итконен.

"Могу подтвердить, что мы полностью привержены поэтапному устранению с европейского рынка всех российских энергоносителей. Мы уже проделали шаги к этой цели. У нас есть законодательство по российскому (трубопроводному - ИФ) газу и СПГ. Мы работаем над распространением этих правил на нефть и ядерное топливо", - сказала она.

Вопрос о сроках дальнейших этапов реализации стратегии Еврокомиссии по прекращению зависимости от российских энергетических источников вызвал у нее затруднение.

"Я не могу назвать вам дату соответствующих предложений (Еврокомиссии - ИФ), в частности, по отказу от нефти. (...) Работа продолжается. Добиться этого - политическое обязательство комиссии", - сказала Итконен.