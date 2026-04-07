В ЕК подтвердили планы поэтапного отказа от российских энергоносителей

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия придерживается плана по полному отказу от российских энергоносителей, но пока не может назвать сроки дальнейших решений на этом пути, заявила на брифинге пресс-секретарь ЕК Анна-Кайса Итконен.

"Могу подтвердить, что мы полностью привержены поэтапному устранению с европейского рынка всех российских энергоносителей. Мы уже проделали шаги к этой цели. У нас есть законодательство по российскому (трубопроводному - ИФ) газу и СПГ. Мы работаем над распространением этих правил на нефть и ядерное топливо", - сказала она.

Вопрос о сроках дальнейших этапов реализации стратегии Еврокомиссии по прекращению зависимости от российских энергетических источников вызвал у нее затруднение.

"Я не могу назвать вам дату соответствующих предложений (Еврокомиссии - ИФ), в частности, по отказу от нефти. (...) Работа продолжается. Добиться этого - политическое обязательство комиссии", - сказала Итконен.

Еврокомиссия Анна-Кайса Итконен
Трамп пригрозил Ирану "смертью целой цивилизации сегодня ночью"

В Иране сообщили об ударах по двум мостам в стране

СМИ сообщили о взрывах на иранском острове Харк

Песков заявил, что РФ получает огромное количество запросов на поставки энергоресурсов

 Песков заявил, что РФ получает огромное количество запросов на поставки энергоресурсов

Партнеры по МКС запрещают РФ запускать на станцию космонавтов из дружественных стран

Золото слабо дешевеет на заявлениях Трампа

Разведки сообщили о тяжелом состоянии Моджтабы Хаменеи

 Разведки сообщили о тяжелом состоянии Моджтабы Хаменеи

Brent подорожала до $111,08 за баррель

 Brent подорожала до $111,08 за баррель

С начала операции США поразили свыше 13 тыс. целей в Иране

 С начала операции США поразили свыше 13 тыс. целей в Иране

Что случилось этой ночью: вторник, 7 апреля
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1429 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8934 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 92 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
