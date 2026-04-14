Берлин и Киев подписали соглашение об оборонном сотрудничестве с поставкой ракет

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение об оборонном сотрудничестве, сообщает во вторник газета Handelsblatt.

Соглашение, подписанное в ходе первых за более чем 20 лет германо-украинских правительственных консультаций, включает поставку ракет, производство противоракет для защиты от БПЛА и совместное производство беспилотников.

Издание отмечает, что соглашение о совместном производстве БПЛА будет крупнейшим соглашением такого рода в Европе, однако не приводит деталей договоренностей.

Всего, по информации газеты, на встрече было заключено десять соглашений, одно из которых - в сфере защиты энергетической инфраструктуры.