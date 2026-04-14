Совбез отметил, что США наращивают группировку на Ближнем Востоке вдобавок к 50 тыс. военных

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Более 50 тыс. американских военных находятся на Ближнем Востоке, Пентагон продолжает наращивать группировку войск в регионе, заявили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ во вторник.

"В настоящее время, по информации Объединенного центрального командования ВС США (CENTCOM), в регионе находится более 50 тыс. американских военных, в том числе 2,5 тыс. морских пехотинцев 11-го экспедиционного корпуса, более 1,2 тыс. бойцов элитной 82-й воздушно-десантной дивизии, спецподразделение "Дельта" и 75-й полк рейнджеров", - говорится в сообщении.

В Совбезе заявили, что США и Израиль могут использовать мирные переговоры для подготовки к проведению наземной операции против Ирана, поскольку Пентагон продолжает наращивать группировку войск США в регионе.

"На аэродромах стран Ближнего Востока находится около 500 единиц авиационной техники ВВС США, в том числе более 250 самолетов тактической авиации, а также свыше 20 кораблей ВМС США. Как заявил президент США Дональд Трамп, эти силы останутся на своих позициях "вблизи Ирана" до тех пор, пока Тегеран не выполнит поставленные Вашингтоном условия", - сказано в сообщении.

В Совбезе добавили, что продолжается переброска подразделений из состава 82 воздушно-десантной дивизии на Ближний Восток. "Амфибийно-десантная группа во главе с универсальным десантным кораблем "Боксер" с 2,5 тысячами морских пехотинцев и авианосная ударная группа во главе с атомным многоцелевым авианосцем "Джордж Буш" осуществляют переход в зону конфликта", - говорится в сообщении.

По данным Совбеза, прибытие в Аравийское море ожидается к истечению двухнедельного перемирия, также следует "ожидать активных действий сил коалиции по восполнению ударного и противоракетного вооружения, а также существенной активности сил разведки".

Совбез РФ США Иран
