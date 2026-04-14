Поиск

США разрешили необходимые для торговых переговоров транзакции с властями Венесуэлы

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Штаты разрешили проводить транзакций с властями Венесуэлы при условии, что это необходимо для торговых переговоров, сообщили во вторник в американском Минфине.

В генеральной лицензии, опубликованной министерством, поясняется, что операции, которые были запрещены указом президента США 13884 от 2019 года, теперь разрешаются при соблюдении ряда условий и "если это необходимо для проведения переговоров, связанных с торговлей".

Этот указ был подписан президентом США Дональдом Трампом еще в его первый президентский срок. Он предусматривает, в частности, замораживание ряда активов властей Венесуэлы в США. Указ также запрещал выплату денег, передачу товаров и предоставление услуг владельцам этих активов.

Минфин США Венесуэла транзакции
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

