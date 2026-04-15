Военные США нанесли удар по очередному судну, подозреваемому в перевозке наркотиков

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Американские военные нанесли удар по судну, которое, по версии разведки США, перевозило наркотики в восточной части Тихого океана, сообщило Южное командование ВС США (SOUTHCOM).

"Оперативная группа Southern Spear ("Южное копье") нанесла удар по судну, которое эксплуатировалось террористической организацией. По данным разведки, оно направлялось по известному маршруту наркотрафика на востоке Тихого океана (...) В ходе операции четверо мужчин-наркотеррористов были убиты", - говорится в сообщении.

С сентября прошлого года США нанесли 50 ударов по предполагаемым судам наркоторговцев в Карибском море и в восточной части Тихого океана, на которых, по утверждению американской разведки, перевозились наркотики. В результате ударов были убиты 172 человека.

США SOUTHCOM наркотики судно
 Вэнс может вновь возглавить делегацию США на потенциальных переговорах с Ираном

 Урожай кофе в Бразилии в следующем сельхозгоду достигнет рекорда

 Красный Крест впервые с конца февраля доставил гумпомощь в Иран
