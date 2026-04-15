Рынки акций Европы завершили торги вторника ростом

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы выросли во вторник на фоне надежд на деэскалацию ситуации в ближневосточном регионе.

Индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 0,99%, до 619,95 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,25%, германский DAX - 1,27%, французский CAC 40 - 1,12%, итальянский FTSE MIB - 1,36%, испанский IBEX 35 - 1,46%.

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на информированные источники, что США и Иран обсуждают проведение еще одного раунда очных переговоров для долгосрочного прекращения боевых действий, причем нацелены на их проведение до истечения двухнедельного перемирия, объявленного 7 апреля. Позднее эту информацию подтвердили источники Reuters.

В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона не получилось договориться с Тегераном по вопросу иранской ядерной программы на переговорах в Исламабаде, в связи с чем американские военные начнут морскую блокаду Ирана. Однако уже в понедельник американский лидер сказал, что иранская сторона выразила сильное желание заключить соглашение с США.

Начало военной фазы конфликта между США и Ираном в конце февраля вызвало резкий скачок цен на энергоресурсы, что породило опасения относительно разгона инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики центральными банками.

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард отметила во вторник, что существенный рост цен на энергоносители отдалил экономику еврозоны от базового сценария регулятора, хотя и не в такой степени, чтобы оправдать повышение процентных ставок.

"Мы находимся между базовым и неблагоприятным сценариями", - сказала Лагард в интервью Bloomberg. "Это не означает, что мы пойдем в том или ином направлении, и уж точно не определяет траекторию процентных ставок, которую я могла бы подтвердить сегодня", - добавила она.

Как стало известно во вторник, потребительские цены в Испании, гармонизированные со стандартами ЕС, выросли в марте на 3,4%, максимальными темпами с июня 2024 года. Предварительно сообщалось о подъеме на 3,3%, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали пересмотра этой оценки.

Между тем оптовые цены в Германии в прошлом месяце увеличились на 4,1% в годовом выражении, максимально с февраля 2023 года, из-за подорожавшего на фоне войны на Ближнем Востоке топлива.

Нефть активно дешевела во вторник, что оказало давление на котировки акций энергетических компаний. Бумаги Eni снизились в цене на 2,2%, BP Plc - на 2,4%, Shell - на 2,7%, TotalEnergies - на 2,9%, Var Energi - на 3,4%, Equinor - на 4,1%.

Тем временем стоимость акций авиаперевозчиков easyJet, International Consolidated Airlines Group и Lufthansa выросла на 5,1%, 3,2% и 3,1% соответственно, оператора гостиниц InterContinental Hotels Group - на 3,4%, турфирмы TUI - на 1,9%.

Лидером роста среди компонентов Stoxx Europe 600 стала оказывающая услуги в сфере тестирования Intertek Group (+12,8%). Компания представила сильную отчетность за первый квартал, а также сообщила, что рассматривает возможность отделения подразделения, занимающегося энергетикой и инфраструктурой, от бизнеса по тестированию и сертификации.

Котировки швейцарской химкомпании Sika повысились на 7,9%. Ее выручка за январь-март оказалась лучше ожиданий рынка.

Австрийский банк Bawag нарастил капитализацию на 7,5%, а ирландский Permanent TSB (PTSB) потерял 4,3% рыночной стоимости на новостях о том, что Bawag покупает PTSB примерно за 1,62 млрд евро.

Акции Novo Nordisk поднялись на 3,3% после сообщений о том, что датский фармгигант и американская OpenAI стали стратегическими партнерами в области разработки, производства и дистрибуции лекарств.

Самое большое падение в сводном индексе продемонстрировал производитель удобрений Yara International (-4,8%).

Стоимость бумаг Imperial Brands опустилась на 4,8%. Табачная компания подтвердила прогноз на текущий финансовый год, однако предупредила, что события на Ближнем Востоке могут оказать негативное влияние на её показатели.

Другая табачная компания, British American Tobacco, уменьшила капитализацию на 2,9%.

Цена акций BMW AG снизилась на 1,7%. Германский автоконцерн сократил мировые поставки в первом квартале на 3,5% в годовом выражении - примерно до 565,75 тыс. машин, согласно его предварительным данным.

Бумаги других немецких автопроизводителей подорожали, в том числе Volkswagen - на 3,1%, Porsche - на 2,2%, Mercedes - на 1,2%.

Самый активный рост в германском индексе DAX показали Deutsche Bank (+3,8%), Siemens AG (+3,7%) и Infineon Technologies (+3,6%), в составе французского CAC 40 - Eurofins Scientific (+5,5%), EssilorLuxottica (+3,9%) и Stellantis (+3,4%).