Трамп заявляет, что просил Си Цзиньпина не передавать оружие Ирану

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил Fox News, что просил председателя КНР Си Цзиньпина не поставлять оружие Ирану, и что Си Цзиньпин в ответном послании указал на отсутствие таких поставок.

"Он ответил на письмо, которое я написал, потому что слышал: Китай дает оружие (...) Ирану, - сказал Трамп. - Я написал ему, попросив не делать этого. Он написал мне в письме, отметив, что по большому счету этим не занимается".

Ему также задали вопрос, не изменят ли действия США против Венесуэлы и Ирана обстановку на предстоящих в мае переговорах Трампа и Си Цзиньпина. "Я не думаю, что изменит", - пояснил Трамп.

Он также сказал, что КНР нуждается в нефти, а США - нет.

В этом же интервью президент США сказал, что считает блокаду иранских портов эффективной.

"Это было потрясающе, честно говоря. Я полагал, что так и случится. Они отреагировали на это (...). Знаете, мы их разгромили, и это, кажется, даже более сильная реакция, чем была раньше, - сказал он. - Посмотрим. В конце концов, важен только конечный результат".

На вопрос о том, было ли какое-либо противодействие блокаде со стороны Китая или Саудовской Аравии, президент ответил: "Нет, никакого".