Ватикан подключится к сервису "дочки" Volkswagen для управления парком электромобилей

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Подразделение Volkswagen Group (VW) в сфере электромобильных сервисов - Elli Mobility - станет партнером Ватикана в обслуживании его растущего парка электромобилей.

Как говорится в сообщении VW, с помощью цифровой платформы Elli администрация Ватикана сможет централизованно управлять процессом зарядки служебных автомобилей, а также соответствующими затратами.

В последние годы Ватикан последовательно расширяет использование электрического автотранспорта. В 2024 году он получил от VW почти 40 электромобилей семейства ID, и поставки продолжились в 2025 году.

Использование сервиса Elli обеспечит сотрудникам администрации Ватикана доступ к более чем одному миллиону доступных зарядных станций по всей Европе. Сервис предусматривает прозрачные тарифы для различных типов зарядки, что дает возможность пользователям четко контролировать расходы и прогнозировать затраты.

Власти Ватикана нацелены на перевод государственного автопарка на электромобили к 2030 году.

В настоящее время решениями Elli Mobility для управления парками электромобилей в Европе пользуется более 20 тыс. компаний.

Volkswagen VW Elli Mobility Ватикан
 Молдавия официально выйдет из СНГ 8 апреля 2027 года

 Баку и Москва согласовали урегулирование последствий крушения самолета AZAL в 2024 году

 Китай требовал немедленного ухода Maersk и MSC из спорных панамских портов

 Трамп признал, что военные действия в Иране наносят ущерб мировой экономике

 США развернули шесть торговых судов в Ормузском проливе
