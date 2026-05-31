Трамп выдвинул более жесткие условия сделки с Тегера

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп ужесточил переговорную позицию с Ираном, сообщает The New York Times со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.

"Президент Трамп ужесточил условия возможной сделки по прекращению войны с Ираном. Предложения направили иранской стороне на рассмотрение", - говорится в статье.

Газета отмечает, что на данный момент неизвестно, какие новые требования выдвинул американский лидер.

В статье подчеркивается, что ранее Трамп выражал недовольство по поводу идеи размораживания части иранских активов.

Один из собеседников газеты предположил, что цель подготовки более жесткого предложения - оказать давление на Тегеран, чтобы он поспешил согласиться на прежний, более мягкий вариант сделки.