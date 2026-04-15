В МАГАТЭ призвали включить меры проверки в соглашение по ядерной программе Ирана

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что для выработки соглашения по иранской ядерной программе в него должны быть добавлены четкие меры верификации, передает телеканал Sky News в среду.

Гросси подчеркнул, что в любое соглашение между США и Ираном должны быть включены "очень подробные" меры по проверке ядерной деятельности Ирана.

"В противном случае соглашения не будет, будет лишь иллюзия соглашения", - сказал он.

Глава МАГАТЭ указал, что Тегеран имеет "очень амбициозную и масштабную ядерную программу," которая требует контроля со стороны инспекторов.

"Поэтому я уверен, что от нас потребуется и нас попросят, когда стороны придут к соглашению, обеспечить необходимый компонент гарантий и проверки в рамках соглашения", - сказал он.

Рафаэль Гросси МАГАТЭ Иран США
