Трамп заявил о согласии Ирана со всеми предложениями США, кроме связанных с ядерной программой

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил Fox news, что на состоявшихся в Исламабаде переговорах с Ираном тот пошел навстречу всем запросам Вашингтона, кроме тех, что относились к ядерной программе.

"Под конец переговоры стали очень дружественными. Мы получили все что хотели, кроме того, что иранцы не стали отказываться от своих амбиций в ядерной сфере", - приводит CNN его слова.

"Честно говоря, для меня это была самая важная тема", - сказал Трамп.

Ранее президент США написал в соцсети Truth Social, что у Вашингтона не получилось договориться с Тегераном по теме иранской ядерной программы. Он добавил, что Иран не выполнил обещание разблокировать Ормузский пролив, и США вскоре начнут морскую блокаду Ирана.

"Мы хотим выбить этот козырь из рук иранцев", - заявил порталу Axios неназванный высокопоставленный чиновник США, комментируя ситуацию с проливом.