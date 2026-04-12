В Иране опровергли заявления о неудачных переговорах с США из-за желания получить ядерное оружие

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Утверждения, что переговоры Ирана и США в Исламабаде завершились безрезультатно из-за желания Тегерана обладать ядерным оружием, не соответствуют действительности, передает Associated Press (AP) со ссылкой на неназванного представителя иранских властей.

"Это неправда. Иранская позиция ясна. Иран не добивается обладания ядерным оружием, но имеет право на использование ядерной энергии в мирных целях. Это право неоспоримо, отрицать его нельзя", - сказал чиновник.

По его словам, Тегеран, однако, готов ограничить деятельность в ядерной сфере, в том числе уровень обогащения ядерных материалов, в рамках мер по выстраиванию доверия.

Однако он не указал, почему переговоры Ирана и США не привели к соглашению.

Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону не получилось договориться с Тегераном по теме иранской ядерной программы. Он утверждал, что Иран хочет иметь ядерное оружие.

В свою очередь, два пакистанских чиновника заявили AP, что хотя переговоры не привели к соглашению, они все равно были положительным первым шагом, и называть их неудачей нельзя.

Собеседники агентства пояснили, что дипломатия - постепенный процесс, и что сторонам благодаря диалогу удалось "вновь открыть дипломатические каналы".

Со своей стороны глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди, выступавший посредником в контактах между США и Ираном, призвал их "пойти на болезненные уступки" ради компромисса, чтобы избежать боевых действий.