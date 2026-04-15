Еврокомиссия инициировала обыски в офисах Ferrero

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Итальянская Ferrero подтвердила проведение обысков в ее офисах после сообщения Еврокомиссии о том, что ее представители проводят внеплановые проверки некой кондитерской компании, передает Bloomberg.

"Ferrero осведомлена о том, что представители Еврокомиссии проводят проверки в офисах компании", - заявила Ferrero, где отметив, что оказывает всецелое содействие регулятору и предоставляет ему всю запрашиваемую информацию.

Ранее на этой неделе Еврокомиссия объявила, что проводит расследование в отношении ведущей европейской кондитерской компании, подозреваемой в нарушении антимонопольного законодательства Евросоюза и злоупотреблении доминирующим положением на рынке. В частности, эту компанию подозревают в территориальном ограничении поставок, предполагающем запрет торговлей ее продукцией между странами ЕС.

Проверки в офисах являются предварительным шагом в расследованиях нарушающих правила конкуренции практик предприятий. Штрафы за такие нарушения могут достигать 10% от их глобальной выручки, отмечает Bloomberg.

Ferrero была основана в 1946 году в Италии. Компания производит шоколадно-ореховую пасту Nutella, шоколадные яйца и батончики Kinder Surprise, конфеты под брендами Raffaello и Ferrero Rocher, которые продаются в более чем 170 странах.