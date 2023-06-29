Минюст США обвинил трех лиц в инсайдерской торговле во время сделки с компанией Трампа

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США обвинило трех лиц в совершении инсайдерских сделок с акциями компании Digital World Acquisition Corp. (DWAC), планирующей поглотить компанию бывшего президента США Дональда Трампа Trump Media & Technology Group.

Обвинения предъявлены Брюсу Гарелику, входившему в совет директоров DWAC, и его начальнику в инвестиционной компании Rocket One Capital Джеральду Шварцману, а также его брату Майклу Шварцману.

По мнению Минюста, они получили "незаконную прибыль в размере более $22 млн за счет сделок с ценными бумагами DWAC с использованием существенной непубличной информации о запланированном, но еще не объявленном слиянии с медиакомпанией, основанной Трампом".

Указанные лица являются резидентами штата Флорида. Они были арестованы утром в четверг. Трампа или членов его семьи обвинения не касаются, пишет CNBC.

DWAC, специализированная компания по слияниям и поглощениям (SPAC), анонсировала поглощение Trump Media & Technology в рамках сделки объемом $875 млн в 2021 году. Сделка до сих пор не закрыта.

Акции DWAC в четверг торгуются на уровне $12,67 за бумагу. В октябре 2021 года их стоимость доходила до $94 за бумагу.