Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Минюст США обвинил трех лиц в инсайдерской торговле во время сделки с компанией Трампа

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США обвинило трех лиц в совершении инсайдерских сделок с акциями компании Digital World Acquisition Corp. (DWAC), планирующей поглотить компанию бывшего президента США Дональда Трампа Trump Media & Technology Group.

Обвинения предъявлены Брюсу Гарелику, входившему в совет директоров DWAC, и его начальнику в инвестиционной компании Rocket One Capital Джеральду Шварцману, а также его брату Майклу Шварцману.

По мнению Минюста, они получили "незаконную прибыль в размере более $22 млн за счет сделок с ценными бумагами DWAC с использованием существенной непубличной информации о запланированном, но еще не объявленном слиянии с медиакомпанией, основанной Трампом".

Указанные лица являются резидентами штата Флорида. Они были арестованы утром в четверг. Трампа или членов его семьи обвинения не касаются, пишет CNBC.

DWAC, специализированная компания по слияниям и поглощениям (SPAC), анонсировала поглощение Trump Media & Technology в рамках сделки объемом $875 млн в 2021 году. Сделка до сих пор не закрыта.

Акции DWAC в четверг торгуются на уровне $12,67 за бумагу. В октябре 2021 года их стоимость доходила до $94 за бумагу.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ирландия оказалась страной с самым высоким уровнем цен в ЕС

Ирландия оказалась страной с самым высоким уровнем цен в ЕС

Более трети населения США страдает от смога, идущего от канадских пожаров

Более трети населения США страдает от смога, идущего от канадских пожаров

Полиция Франции задержала 150 человек в ходе ночных беспорядков

Полиция Франции задержала 150 человек в ходе ночных беспорядков

Эстония прекращает сотрудничество с Россией по сохранению культурных ценностей

Что случилось этой ночью: четверг, 29 июня

Йеллен заявила, что надеется поехать в Китай для восстановления контактов с Пекином

Йеллен заявила, что надеется поехать в Китай для восстановления контактов с Пекином

Охранник консульства США погиб в ходе стрельбы в Саудовской Аравии

Береговая охрана США извлекла предполагаемые останки погибших в батискафе "Титан"

Министры обороны США и Германии обсудили укрепление восточного фланга НАТО и Украину

Министры обороны США и Германии обсудили укрепление восточного фланга НАТО и Украину

Обломки батискафа "Титан" выгрузили на канадском побережье

Обломки батискафа "Титан" выгрузили на канадском побережье
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });