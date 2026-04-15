Трамп и МВД США представят план строительства Триумфальной арки

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и МВД страны 16 апреля официально представят план строительства Триумфальной арки в Вашингтоне, приуроченного к 250-летию США, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"В этом году мы отмечаем 250-летие США. В честь этого события президент Трамп и МВД США представят планы американской Триумфальной арки, которая станет архитектурным шедевром, прославляющим нашу историю", - сказала она.

Она показала рендер новой арки. На нем большая белая арка, украшенная золотой лепниной и золотой надписью: "Единая нация, хранимая Богом". Декор арки будет восхвалять достижения американских граждан и "триумф американского духа", отметила Левитт.

Она назвала арку монументальной и "очень красивой". Высота сооружения составит 250 футов (около 76 метров) в честь 250 лет американской истории.

Находиться арка будет в "Мемориальном круге" - транспортной развязке на Мемориальной улице на рукотворном острове Колумбия в реке Потомак в американской столице.

Левитт выразила надежду, что будущие поколения американцев будут вдохновляться этим монументом.

Строить арку начнут в 2026 году.

Идею строительства такой арки президент США Дональд Трамп предложил еще в 2025 году. СМИ, критикуя такие планы, называли монумент "Аркой Трампа" (Arc de Trump, звучит похоже на французское название триумфальной арки - Arc de Triomphe).