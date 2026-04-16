Dow Jones завершил торги в минусе, S&P 500 и Nasdaq выросли и обновили максимумы

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average снизился в среду, тогда как S&P 500 и Nasdaq выросли, обновив рекордные максимумы.

S&P 500 впервые завершил торги выше отметки в 7000 пунктов, Nasdaq увеличился одиннадцатую сессию подряд.

Поддержку рынку оказали сильные отчеты американских банков Bank of America Corp. (BofA) и Morgan Stanley за прошедший квартал, а также надежды на то, что США и Иран возобновят переговоры об урегулировании конфликта.

Представитель Белого дома сообщил CNBC, что проведение второго раунда переговоров между Вашингтоном и Тегераном обсуждается, однако официально ничего пока не запланировано.

Региональный обзор Федеральной резервной системы Beige Book, опубликованный в среду, показал, что экономическая активность в восьми из двенадцати округов США в период с конца февраля по начало апреля 2026 года росла темпами от слабых (slight) до умеренных (moderate). В двух округах активность в этот период практически не изменилась, еще в двух - снизилась слабыми либо умеренными темпами.

Ближневосточный конфликт стал главным источником неопределенности для представителей бизнеса, осложнившим принятие решений относительно найма, ценообразования и капиталовложений, и многие компании заняли выжидательную позицию, говорится в Beige Book.

В обзоре отмечается, что цены на электроэнергию и топливо резко выросли во всех округах США в результате конфликта, при этом потребительские расходы продолжили слабо повышаться.

Лидерами снижения среди компонентов Dow Jones по итогам торгов стали акции Caterpillar Inc. (-3%), Merck & Co. Inc. (-1,7%), JPMorgan Chase & Co. (-1,7%), лидерами роста - бумаги Microsoft Corp. (+4,6%), Salesforce Inc. (+3,7%), Apple Inc. (+2,9%).

Капитализация BofA повысилась на 1,8%. Второй по размеру активов банк США увеличил чистую прибыль и выручку в минувшем квартале, причем оба показателя превзошли ожидания рынка.

Рыночная стоимость Morgan Stanley, квартальные результаты которого также оказались лучше прогнозов, подскочила на 4,5%. Фининститут зафиксировал рекордный доход от операций с акциями в январе-марте в связи с высокой активностью клиентов на фоне усиления волатильности финансовых рынков.

Акции Broadcom подорожали на 4,2% на информации о расширении ее партнерства с Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена). Meta сообщила, что планирует разработать несколько поколений кастомных чипов в партнерстве с Broadcom. Цена бумаг Meta повысилась на 1,4%.

Капитализация Snap Inc. увеличилась на 7,9% на сообщениях СМИ о том, что компания, владеющая приложением Snapchat, планирует уволить 1 тыс. сотрудников, то есть порядка 16% персонала.

Котировки бумаг производителей чипов памяти опустились после уверенного подъема за последние несколько сессий. Капитализация Sandisk упала на 5,6%, Seagate Technology - на 2,6%, Micron Technology - на 2%.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду уменьшился на 0,15% - до 48463,72 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,8% - до 7022,95 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 1,59%, составив 24016,02 пункта.

