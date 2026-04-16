Bloomberg сообщил о проходе через Ормуз минимум двух судов, связанных с Ираном

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Как минимум два судна, связанные с Ираном и находящиеся под санкциями США, прошли 15 апреля , на третий день блокады ВМС СШС через Ормузский пролив и вошли в Персидский залив, вероятно, по новому маршруту, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные служб слежения за передвижением судов.

По этим данным, газовоз для перевозки сжиженного нефтяного газа G Summer вошел в Персидский залив, пройдя между иранскими островами Ларак и Кешм 15 апреля днем. Этот пустой танкер передавал, что находится в китайской собственности и под управлением китайского экипажа и указывал пунктом назначения иракский порт Хор-эль-Зубайр.

Вскоре после этого cупертанкер Hong Lu, также попавший под санкции США из-за связей с Ираном, прошел между этими же островами и сейчас движется на запад вдоль иранского побережья.

Агентство отмечает, что судов, прошедших через Ормузский пролив, может быть больше, чем два. В частности, есть данные, что накануне по тому же маршруту прошел сухогруз Rosalina, передававший, что следует в иранский порт с продовольствием. Кроме того, есть данные о том, что небольшой танкер для нефтепродуктов Nobler также пересек пролив в восточном направлении и вышел в Оманский залив.

По данным служб слежения за судами, собранным Bloomberg, 14 апреля пролив пересекло 11 торговых судов, тогда как в выходные, перед началом блокады США, их было в среднем по 16. До военных действий через пролив проходило около 135 судов в день.

ВМС США начали блокаду иранских портов 13 апреля.

Хроника 28 февраля – 16 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Оманский залив США Ормузский пролив Кешм Хор-эль-Зубайр Ларак
