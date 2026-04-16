CENTCOM сообщил о перехвате на Ближнем Востоке уже 10 связанных с Ираном судов

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - ВМС США с начала блокады перехватили уже десять судов, вышедших из иранских портов, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"С начала американской блокады в понедельник десять судов были развернуты, и ни одно судно не прорвало блокаду. Американские военнослужащие продолжают наблюдение и патрулирование региональных вод для блокирования судов, входящих в иранские порты и выходящих из них", - говорится в сообщении.

Так, 15 апреля накануне иранское грузовое судно попыталось обойти блокаду США. После выхода из порта Бандар-Аббас в Ормузском проливе оно направилось вдоль иранского побережья в сторону Аравийского моря, но ракетный эсминец USS Spruance успешно перенаправил судно, которое вернулось обратно в Иран.

"После введения блокады для судов, входящих и выходящих из иранских портов, американские силы остановили морскую торговлю Ирана. Американские моряки, морские пехотинцы и летчики остаются на своих позициях и готовы действовать против любых судов, пытающихся нарушить блокаду", - подчеркнули в командовании.

Хроника 28 февраля – 16 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Бандар-Аббас Ормузский пролив Аравийское море CENTCOM
