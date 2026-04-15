Поиск

Военные США объявили о вступлении в полную силу блокады иранских портов

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Блокада иранских портов в Персидском и Оманском заливах всецело задействована, заявил в среду глава Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) адмирал Брэд Купер.

"Блокада иранских портов полностью введена в условиях сохраняющегося морского превосходства американских сил на Ближнем Востоке", - сказал он.

"Менее чем за 36 часов с момента введения блокады американские войска полностью остановили экономическую торговлю с Ираном и из Ирана по морю", - отметил адмирал, напомнив, что, по оценкам, 90% экономики этой страны обеспечивается международной морской торговлей.

Ранее The Washington Post со ссылкой на источники написала, что шести торговым судам, следовавшим из Персидского залива через Ормузский пролив, пришлось развернуться из-за действий американских кораблей, размещенных в Оманском заливе.

"Ввиду американской блокады шесть судов, вышедших из Ормузского пролива, легли на обратный курс. Более десятка американских военных кораблей, размещенных в Оманском заливе и Аравийском море, действуют как "сеть", - сообщило издание со ссылкой на источники.

Газета подчеркивала, что "ни один из эпизодов с участием торговых судов не привел к эскалации".

По словам двух американских чиновников, которые беседовали с WP на условиях анонимности, для осуществления блокады военно-морские силы США не дежурят рядом с иранскими портами или непосредственно в Ормузском проливе, так как иранские силы заминировали пролив вскоре после начала боевых действий более шести недель назад.

13 апреля вступила в силу блокада Ормузского пролива со стороны США. Ранее Центральное командование США сообщило, что для этих целей задействовано 10 тыс. американских военнослужащих, более десятка кораблей ВМС, размещенных в Оманском заливе и Аравийском море, а также истребители и беспилотники для наблюдения за коммерческими судами в этом районе.

Хроника 28 февраля – 15 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Ормузский пролив Персидский залив Оманский залив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

