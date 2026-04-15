США перехватили уже восемь связанных с Ираном нефтяных танкеров

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - ВМС США с начала блокады перехватили восемь нефтяных танкеров, заходивших или покидавших иранские порты, сообщила The Wall Street Journal, ссылаясь на информированные источники.

По их данным, во всех случаях американские силы связались с экипажами по радиосвязи и давали им указание изменить курс. Все танкеры подчинились, и абордаж не потребовался. С первыми двумя перехваченными судами, которые вышли из иранского порта Чабахар в Оманском заливе, связывался американский эсминец, над районом в это время находился американский патрульный самолет P-8A Orion.

К блокаде иранских портов подключились американские ракетные эсминцы, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

Там подчеркнули, что "блокада беспристрастно применяется к судам всех стран, входящим в прибрежные районы или порты Ирана, или покидающим их".

Накануне командование сообщило, что в операции начал принимать активное участие американский универсальный авианесущий десантный корабль.

"USS Tripoli и его 3,5 тысячи моряков и морских пехотинцев выполняют миссию по блокаде судов, входящих и выходящих из иранских портов", - говорилось в сообщении.

Стелс-истребители с укороченным взлетом и посадкой F-35B, базирующиеся на корабле, который находится в Аравийском море, осуществляют патрульные вылеты в районы проведения операции. При этом, как отмечают американские СМИ, морская пехота будет задействована в высадке на борт или захвате торгового судна, нарушающего режим блокады.

"Блокада иранских портов полностью введена в условиях сохраняющегося морского превосходства американских сил на Ближнем Востоке", - заявил ранее 15 апреля глава CENTCOM адмирал Брэд Купер.

"Менее чем за 36 часов с момента введения блокады американские войска полностью остановили экономическую торговлю с Ираном и из Ирана по морю", - отметил адмирал, напомнив, что, по оценкам, 90% экономики этой страны обеспечивается международной морской торговлей.

The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что шести торговым судам, следовавшим из Персидского залива через Ормузский пролив, пришлось развернуться из-за действий американских кораблей, размещенных в Оманском заливе.