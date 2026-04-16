В Ливане опровергли анонс Трампа о переговорах ливанского и израильского лидеров

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Информация о скорых телефонных переговорах лидеров Ливана и Израиля, о которых объявил ранее президент США Дональд Трамп, не является достоверной, сообщает в четверг "Аль-Джазира" со ссылкой на источник в Ливане.

"Нет никакой информации о возможном телефонном разговоре между ливанским и израильским лидерами", - сообщил собеседник телеканала.

Кроме того, источники сообщили, что также "нет информации" о вероятной второй встрече послов Израиля и Ливана в Вашингтоне.

Ранее Трамп заявил, что новые переговоры Израиля и Ливана, на этот раз с участием их лидеров, пройдут в четверг.

"Пытаемся получить небольшую передышку между Израилем и Ливаном. Прошло уже много времени с тех пор, как два лидера разговаривали, около 34 лет. Это произойдет завтра", - написал Трамп в соцсети Truth Social.