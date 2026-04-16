Поиск

Трамп анонсировал переговоры лидеров Израиля и Ливана в четверг

Трамп анонсировал переговоры лидеров Израиля и Ливана в четверг
Фото: Matt McClain/Getty Images

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что новые переговоры Израиля и Ливана, на этот раз с участием их лидеров, пройдут в четверг.

"Пытаемся получить небольшую передышку между Израилем и Ливаном. Прошло уже много времени с тех пор, как два лидера разговаривали, около 34 лет. Это произойдет завтра", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

В миреЛиван на переговорах с Израилем призвал к прекращению огняЛиван на переговорах с Израилем призвал к прекращению огняЧитать подробнее

Американский лидер не уточнил, где именно пройдут переговоры.

Комментариев ни с израильской, ни с ливанской стороны пока не поступало.

Как сообщалось, переговоры между Израилем и Ливаном проходили во вторник в Вашингтоне. В Бейруте после переговоров заявили, что призывают к прекращению огня.

Между тем по данным израильских СМИ, в среду заседание военно-политического кабинета Израиля завершилось без принятия решения о прекращении огня с "Хезболлой" на юге Ливана.

Однако как сообщила Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном может вступить в силу уже на этой неделе, возможно, после того, как израильские войска завершат операцию в южном ливанском городе Бинт-Джбейль.

США Ливан Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 16 апреля

Трамп анонсировал переговоры лидеров Израиля и Ливана в четверг

 Трамп анонсировал переговоры лидеров Израиля и Ливана в четверг

Ученые впервые точно установили месторасположение лондонского дома Шекспира

 Ученые впервые точно установили месторасположение лондонского дома Шекспира

Израиль не согласовал прекращение огня в Ливане

Крупный пожар произошел на НПЗ под Джилонгом в Австралии

 Крупный пожар произошел на НПЗ под Джилонгом в Австралии

Нетаньяху заявил, что у Израиля и США одинаковая позиция по Ирану

 Нетаньяху заявил, что у Израиля и США одинаковая позиция по Ирану

В "Хезболле" считают возможным прекращение огня с Израилем

CFTC проверит сделки на нефтяном рынке, совершенные накануне важных заявлений Трампа

 CFTC проверит сделки на нефтяном рынке, совершенные накануне важных заявлений Трампа

Что произошло за день: среда, 15 апреля

МВФ спрогнозировал рост глобального госдолга до 100% мирового ВВП уже в 2029 году

 МВФ спрогнозировал рост глобального госдолга до 100% мирового ВВП уже в 2029 году
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9013 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1693 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 155 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов