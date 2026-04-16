Трамп анонсировал переговоры лидеров Израиля и Ливана в четверг

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что новые переговоры Израиля и Ливана, на этот раз с участием их лидеров, пройдут в четверг.

"Пытаемся получить небольшую передышку между Израилем и Ливаном. Прошло уже много времени с тех пор, как два лидера разговаривали, около 34 лет. Это произойдет завтра", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Американский лидер не уточнил, где именно пройдут переговоры.

Комментариев ни с израильской, ни с ливанской стороны пока не поступало.

Как сообщалось, переговоры между Израилем и Ливаном проходили во вторник в Вашингтоне. В Бейруте после переговоров заявили, что призывают к прекращению огня.

Между тем по данным израильских СМИ, в среду заседание военно-политического кабинета Израиля завершилось без принятия решения о прекращении огня с "Хезболлой" на юге Ливана.

Однако как сообщила Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном может вступить в силу уже на этой неделе, возможно, после того, как израильские войска завершат операцию в южном ливанском городе Бинт-Джбейль.