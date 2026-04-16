Ливанское ТВ сообщило о подготовке встречи Нетаньяху, Рубио и президента Ауна

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - США, Израиль и Ливан занимаются организацией трехсторонних переговоров между израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, ливанским президентом Жозефом Ауном и американским госсекретарем Марко Рубио, сообщил ливанский телеканал "Аль-Джадид" со ссылкой на дипломатические источники.

По их словам, посреднические усилия направлены на проведение трехсторонней беседы между Нетаньяху и Ауном при участии и под эгидой Рубио. Стороны обсудят прекращение огня между Израилем и Ливаном и запуск процесса, направленного на достижение соглашения между двумя странами.

Военные действия Израиля в Ливане, по различным сообщениям, являются одним из существенных препятствий в диалоге США и Ирана: первый раунд их мирных переговоров состоялся в Исламабаде 11 апреля и завершился без результатов.

Президент Аун назвал условием для начала прямых переговорах с руководством Израиля прекращение военных операций ЦАХАЛа , сообщила "Аль-Джазира".

Он добавил, что "вывод израильских войск с ливанской территории является важным шагом для поддержания прекращения огня" и что ливанская армия должна быть передислоцирована "до признанных на международном уровне границ".

Аун также заявил, что в переговорах между Израилем и Ливаном ливанскую сторону должны представлять исключительно власти страны.

"Аль-Джазира" со ссылкой на источник в Ливане ранее передавала, что информация о скорых телефонных переговорах лидеров Ливана и Израиля, о которых объявил ранее президент США Дональд Трамп, не является достоверной. Однако министр науки и технологий Израиля Гила Гамлиэль, член кабинета безопасности, заявила, что Нетаньяху 16 апреля поговорит с президентом Ливана, сообщала The Times of Israel.