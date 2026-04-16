Поиск

Ливанское ТВ сообщило о подготовке встречи Нетаньяху, Рубио и президента Ауна

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - США, Израиль и Ливан занимаются организацией трехсторонних переговоров между израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, ливанским президентом Жозефом Ауном и американским госсекретарем Марко Рубио, сообщил ливанский телеканал "Аль-Джадид" со ссылкой на дипломатические источники.

По их словам, посреднические усилия направлены на проведение трехсторонней беседы между Нетаньяху и Ауном при участии и под эгидой Рубио. Стороны обсудят прекращение огня между Израилем и Ливаном и запуск процесса, направленного на достижение соглашения между двумя странами.

Военные действия Израиля в Ливане, по различным сообщениям, являются одним из существенных препятствий в диалоге США и Ирана: первый раунд их мирных переговоров состоялся в Исламабаде 11 апреля и завершился без результатов.

Президент Аун назвал условием для начала прямых переговорах с руководством Израиля прекращение военных операций ЦАХАЛа , сообщила "Аль-Джазира".

Он добавил, что "вывод израильских войск с ливанской территории является важным шагом для поддержания прекращения огня" и что ливанская армия должна быть передислоцирована "до признанных на международном уровне границ".

Аун также заявил, что в переговорах между Израилем и Ливаном ливанскую сторону должны представлять исключительно власти страны.

"Аль-Джазира" со ссылкой на источник в Ливане ранее передавала, что информация о скорых телефонных переговорах лидеров Ливана и Израиля, о которых объявил ранее президент США Дональд Трамп, не является достоверной. Однако министр науки и технологий Израиля Гила Гамлиэль, член кабинета безопасности, заявила, что Нетаньяху 16 апреля поговорит с президентом Ливана, сообщала The Times of Israel.

Хроника 28 февраля – 16 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Ливан Израиль Иран Марко Рубио США Биньямин Нетаньяху Жозеф Аун
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Bloomberg узнал об изучении Тегераном и Вашингтоном варианта с продлением перемирия

Глава Минфина Катара ждет настоящих последствий войны с Ираном только через месяц-два

В Ливане опровергли анонс Трампа о переговорах ливанского и израильского лидеров

Власти Франции отпустили следовавший из РФ танкер, задержанный в марте

CENTCOM сообщил о перехвате на Ближнем Востоке уже 10 связанных с Ираном судов

Что случилось этой ночью: четверг, 16 апреля

Трамп анонсировал переговоры лидеров Израиля и Ливана в четверг

Ученые впервые точно установили месторасположение лондонского дома Шекспира

Израиль не согласовал прекращение огня в Ливане

Крупный пожар произошел на НПЗ под Джилонгом в Австралии

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1704 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9016 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов