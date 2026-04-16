Соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном может вступить в силу на этой неделе

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном может вступить в силу в ближайшее время, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, перемирие может вступить в силу уже на этой неделе, возможно, после того как израильские войска завершат операцию в южном ливанском городе Бинт-Джбейль.

Тем временем высокопоставленный чиновник в администрации президента США Дональда Трампа заявил изданию, что Вашингтон не настаивал на прекращении огня в Ливане.

По его словам, этот вопрос остается отдельным от продолжающихся переговоров с Ираном.

Однако чиновник отметил, что Трамп приветствовал бы прекращение военных действий в Ливане, если оно станет частью более широкого соглашения между Израилем и Ливаном.

Ранее сообщалось, что заседание военно-политического кабинета Израиля завершилось без принятия решения о прекращении огня с "Хезболлой" на юге Ливана.

Несмотря на то, что днем ранее о возможном прекращении огня писали ливанские СМИ, таких планов нет, сообщают источники The Jerusalem Post.

Издание обращает внимание, что встреча кабинета состоялась после того как США попросили израильтян ввести "временное, символическое прекращение огня в Ливане", а власти Ливана заявили, что такой шаг может помочь усилиям по разоружению "Хезболлы".

При этом в ходе недавних заседаний кабинета несколько министров заявляли о несогласии с прекращением огня с "Хезболлой", а некоторые даже призвали к гораздо более значительной эскалации военных действий, поясняет газета.

В среду высокопоставленный представитель базирующейся в Ливане "Хезболлы" Мохамуд Комати заявил, что нынешние предложения о прекращении огня между движением "Хезболла" и Израилем представляются серьезными, но нет уверенности, что оно будет соблюдаться.

Переговоры между Израилем и Ливаном проходили во вторник в Вашингтоне. В Бейруте после переговоров заявили, что призывают к прекращению огня.