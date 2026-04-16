В Пакистане заявили об отсутствии пока дат второго раунда переговоров США и Ирана

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Сроки второго раунда американо-иранских переговоров еще не определены, сообщил в четверг представитель МИД Пакистана Тахир Андраби.

"Никаких дат проведения второго раунда переговоров между США и Ираном пока нет", - приводит его слова агентство EFE.

Андраби также указал на конфиденциальность этой темы, отметив, что секретность является необходимым условием успеха переговоров.

По его словам, Исламабад не намерен разглашать подробности повестки дня или позиции участвующих стран, чтобы не нарушать нейтралитет страны-посредника.

На вопрос о составе переговорных групп на следующей встрече пресс-секретарь повторил, что это решение полностью зависит от Вашингтона и Тегерана. "Кто приедет, насколько большими будут делегации, кто останется, а кто уедет - это должны решать стороны", - заявил Андараби.

Он также заявил, что в Исламабаде не будут комментировать позиции сторон, участвующих в переговорах, поскольку Пакистан дорожит доверием, оказанным ему как основному посреднику на переговорах.

Осведомленные дипломатические источники ранее сообщили агентству EFE, что столица Пакистана Исламабад является основным вариантом места проведения встречи, в качестве альтернативы рассматривается Женева.