В Иране заявили о росте темпа производства ударных БПЛА в стране в 10 раз

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - За семь месяцев с момента атак Израиля и США на Иран в июне 2025 года темпы производства ударных БПЛА в стране выросли в 10 раз, заявил заместитель главы Генерального штаба ВС Ирана бригадный генерал Алиреза Шейх.

"Он сказал, что скорость производства ударных беспилотников за семь месяцев, после нападения США и Израиля в июне прошлого года, увеличилась в 10 раз", - передает телеканал "Пресс-ТВ".

Он отметил, что способность военных Ирана противостоять противнику стала возможной благодаря выводам, сделанным по итогам боевых действий в июне 2025 года. Бригадный генерал заверил, что ВС Ирана теперь готовы к любому сценарию развития событий.

По его словам, сам факт переговоров Ирана и США в Исламабаде стал успехом для Тегерана.

 Трамп анонсировал переговоры лидеров Израиля и Ливана в четверг

 Ученые впервые точно установили месторасположение лондонского дома Шекспира

