Астрономы предупредили о пике метеорного потока Лириды в ночь на 23 апреля

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Метеорный поток Лириды можно будет наблюдать невооруженным глазом до 30 апреля, его пик придется в 23:00 по Москве 22 апреля, сообщает сайт Московского планетария. Ожидается до 18 метеоров в час в зените.

В 2026 году ожидаются хорошие условия для наблюдения метеоров, отметили в планетарии. В Москве за пиком лучше всего наблюдать во второй половине ночи, под утро.

"В ночь пика: 22-23 апреля 2026 года, растущая Луна будет находиться в созвездии Близнецы, недалеко от яркого Юпитера. К трем часам ночи оба светила постепенно скроются за горизонт столицы. При таких условиях, с вечера и всю ночь до рассвета, при ясном небе, можно наблюдать яркие метеоры Лирид", - уточнили астрономы.

"Для наблюдения метеоров не нужен ни телескоп, ни бинокль. Пролетающие метеоры наблюдаются невооруженным глазом, достаточно лишь поднять голову к созвездию Лиры и найти яркую Вегу", - сказано в сообщении.

Лириды - метеорный поток, порожденный кометой C/1861 G1 Тэтчера, которую в последний раз наблюдали в 1861 году, и следующий ее прилет к земной орбите ожидается через 415 лет - в 2276 году.

