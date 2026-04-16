Папа римский призвал воздерживаться от использования религии в военных интересах

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Папа римский Лев XIV осудил тех, кто использует религию в военных, экономических и политических интересах, сообщает EFE.

"Горе тем, кто использует религию и само имя бога в военных, экономических и политических интересах, втягивая святое в самые грязные и темные сферы!" - сказал понтифик в четверг в соборе святого Иосифа в Баменде (северо-запад Камеруна).

Лев XIV прибыл в Камерун накануне. После официальных встреч в столице страны Яунде он направился на север Камеруна, опустошенный конфликтом, начавшимся в 2016 году. Тогда погибли около 6,5 тыс. человек, еще более 500 тыс. были вынуждены покинуть свои дома.

