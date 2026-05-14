Папа римский раскритиковал страны Европы за увеличение расходов на оборону

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Папа римский Лев XIV, выступая в римском университете Сапиенца? раскритиковал наращивание военных расходов в Европе, заявив, что такие действия подрывают доверие к дипломатии, сообщает RAI News.

"За последний год рост военных расходов во всем мире, и особенно в Европе, был колоссальным. Не следует называть обороной перевооружение, которое усиливает напряженность и нестабильность, истощает инвестиции в образование и здравоохранение, подрывает доверие к дипломатии и обогащает элиты, которым нет дела до общего блага", - сказал понтифик.

Он считает, что необходимо также следить за развитием и применением искусственного интеллекта в военной и гражданской сферах, "чтобы он не лишал людей ответственности за свой выбор".

