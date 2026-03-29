Папа римский заявил, что Бог игнорирует молитвы лидеров, "у которых руки в крови"

Папа римский Лев XIV
Фото: Galaska Vatican Pool - Corbis/Corbis via Getty Images

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Папа римский Лев XIV во время мессы на площади Святого Петра в Ватикане по случаю Вербного воскресенья заявил, что Бог игнорирует молитвы лидеров, которые развязывают войны и у которых "руки в крови".

The Guardian отмечает, что неожиданно резкое заявление понтифика стало ответом администрации президента США Дональда Трампа. Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что молится о насилии для врагов, которые не заслуживают пощады.

Папа римский во время мессы назвал конфликт на Ближнем Востоке с участием США, Ирана и Израиля чудовищным и заявил, что нельзя использовать имя Иисуса Христа, чтобы оправдать военные действия.

Цитируя Библию, понтифик добавил: "И когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу: ваши руки полны крови".

The Guardian отмечает, что первый американец папа римский не называл никого конкретно, но его заявление последовало за словами Хегсета о молитвах о насилии.

Лев XIV ранее неоднократно призывал к прекращению огня в зоне конфликта, который затронул и страны Персидского залива, и Израиль, и Ливан. Обращаясь к верующим в Вербное воскресенье, он отметил, что хритиане этого региона, возможно, не смогут отпраздновать Пасху.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });