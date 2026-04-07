Папа римский раскритиковал угрозы Трампа в адрес Ирана

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Папа римский Лев XIV назвал недопустимыми угрозы президента США Дональда Трампа уничтожить иранскую цивилизацию.

"Сегодня, как мы знаем, прозвучала эта угроза в адрес народа Ирана. Это совершенно недопустимо", - приводят его слова западные СМИ.

В сообщениях отмечается, что таким образом понтифик отреагировал на слова Трампа о том, что США могут нанести такие удары по Ирану, которые фактически положат конец этой цивилизации.